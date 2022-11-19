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  • Ünlü ressam Günseli Kato'nun canlı yayında söylediği sözler tepki çekti: Kadının kadın olması için...

Ünlü ressam Günseli Kato'nun canlı yayında söylediği sözler tepki çekti: Kadının kadın olması için...

Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken sözler söyledi. Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:43
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Ressam ve Seramik sanatçısı Günseli Kato'nun, katıldığı Tv programında söylediği sözler çok tartışılacak

Ünlü ressam Günseli Kato'nun canlı yayında söylediği sözler tepki çekti: Kadının kadın olması için...
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Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

"DOĞURMAYAN KADIN EKSİKTİR"

Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.

Günseli Kato, sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, kadın-erkek pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi.

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Yerli milli
19.11.2022 14:11
kötü bir şey söylememiş. Okumasın, evinde otursun dememiş. Çocuk da doğursun, kariyer de yapsın.  
 
Ülkü turan
19.11.2022 13:45
İran'da kadınlar öldürülüyor.kato nün buna bir sözü yokmu Afgan kadını için .Suudi kadınının insan bile sayilmamasina bir sözü yok degilmi.amerikan güdümlü türk karşıtı AKaPe soylemidir bu  
 
Mehmet
19.11.2022 13:41
Doğurmak önemli değil önemli olan vatana millete hayırlı, eğitimli aklı başında biri olarak yetiştirmektir.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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