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Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı

Kasım ayına hastalıkla ilgili paylaşım yaparak başlayan oyuncu Ceyda Düvenci, ayın sonunda yine bir hastalık paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 00:39
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Bitirmek üzere olduğumuz aya hastalık mesajıyla başlayan Ceyda Düvenci kapanışı da yine hastalık mesajıyla yaptı

Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
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Instagram hesabı üzerinden ailesiyle ve özel hayatıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci, zaman zaman kızının Serabral Palsi hastalığına dair paylaşımlar yaparken kimi zaman da gündelik koşturmaları içinde yaşadığı durumları takipçilerine aktarıyor.

MESAJLI BİR NOT BIRAKTI

Bitirmek üzere olduğumuz Kasım ayına kızının nezle olduğuna dair bir paylaşımla başlayan Ceyda Düvenci ne büyük talihsizliktir ki ayın sonunda da yine hastalık üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bir çekim için vermiş olduğu etkileyici karelerden birini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Ceyda Düvenci, paylaşımının altına da 'her anlamdaki hastalıklar' diyerek mesajlı bir not bıraktı.

İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı:

"Bi pozlar, bi pozlar… makyajımı sevmişim belli, sağlıklı günlerimi hatırlamam için… sağlığa daha çok şükür etmek şart.  Ahh bu boğaz, öksürük, ses kısıklığı, mıyıl ateş… kışt, kışt… bu hafta çok iş var… Bitsin şu hastalıklar (her anlamdaki hastalıklar demek istedim)"

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