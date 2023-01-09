9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanacakları ileri sürülen çift, dedikoduların ardından ilk paylaşımlarını yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:22
Takip Et

Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Gerçek fotoğrafla ortaya çıktı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi
+
Aa
-

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, dizi setinde başlayan aşklarını 2015'te evliliğe taşımıştı. 

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın iki yıl sonra da oğulları Okan Ali dünyaya gelmişti.

Aşklarını sık sık sosyal medya hesaplarından gözler önüne süren ikilinin boşanacağına dair söylentiler çıktı. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

Ayrılık iddialarına sessiz kalan çift, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisini birlikte izledi.

Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu ise aile dostları yayınladı.

Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı. Çift, ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
4
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
7
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.