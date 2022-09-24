24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dünyanın en tehlikeli hayvanının sayısında patlama. O şimdi aramızda

Dünyanın en tehlikeli hayvanının sayısında patlama. O şimdi aramızda

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde artış var, Güneydoğu'da tropikal hastalıklar baş gösterdi” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:02
Takip Et

Dünyanın en tehlikeli hayvanının sayısında patlama. O şimdi aramızda. Sivrisinek

Dünyanın en tehlikeli hayvanının sayısında patlama. O şimdi aramızda
+
Aa
-

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'İklim Değişikliği Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği' konulu çalıştaya katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğiyle sivrisineklerde de artış olduğunu belirtirken “Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ORMAN YANGINI İHTİMALİ VAR"

Prof. Dr. Kadıoğlu, "Isınmanın sonucu olarak da daha fazla orman yangını ortaya çıkma ihtimali var. Daha fazla su kıtlığı, kuraklık, denizler de ısındığı için genleşiyor. Yükselen, genleşen su seviyesi Türkiye'nin 8 bin 800 metre kıyısı var. Bu kıyılarda da su seviyesi yükselmesi ve tuzlanma gibi problemler ortaya çıkacak.

İleride şu anki mevcut problemler biraz daha kötüleşecek diye düşünmek gerekiyor. İklim değişikliği yeni bir şey ortaya çıkartmıyor. Dünya var olduğundan beri olan kuraklıkları, selleri, orman yangınlarını, çekirge istilaları, salgın hastalıklar gibi şeyleri daha da artıracak" dedi.

"TÜRKİYE DAHA KURAK HALE GELİYOR"

Üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde düzenlenen çalıştayın ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliği tek başına bir afet değil. Küresel iklim değişikliği bir kuvvet çarpanıdır. Meteorolojik afetleri kuvvetlendiriyor. Ekolojik problemleri zorlaştırıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye yarı kurak bir ülke, daha kurak hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"SELLER, YERLEŞİMLE İLGİLİ; DERE YATAKLARINDAN UZAK DURMALIYIZ"

Prof. Dr. Kadıoğlu sel felaketlerine ilişkin, “1 Ekim'de su yılı başlar, yani yağmurlar başlar. Bu su kaynakları için iyi bir şey. Su kaynakları senenin sonuna doğru düşük oluyordu. Bu da normal bir şey aslında. Şu anda yağışlar iyi ve daha da artmasını bekliyoruz. Yağışların zahmete dönüşüp dönüşmemesi insanlara bağlı bir şey. Dereye yataklarına gidip yerleşirseniz, derenin yatağını 90 derece çevirirseniz, dereyi 3 taraftan beton tabuta aldık, tamam diye düşünürseniz, bu sizin için ölümcül olabiliyor. İstanbul'da maalesef böyle yanlış yerleşimler var. Bunlar her yağmurda sele dönüşüyor. Bu iklimle değil, daha çok yanlış ve çarpık kentleşmeyle alakalı bir durum. Eğer biz iklim değişikliğini gerçekten ciddiye alıyorsak, daha fazla dere yataklarından uzak durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAYVANI SİVRİSİNEKLERDE ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Kadıoğlu, "Türkiye ısındıkça biraz daha tropiklere benzer hastalıklarda, zoonatik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda artış oluyor. Bunun başında dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisineklerde bir artış var. Yılda 1 milyon insan öldüren sivrisinekler sıtma ve benzeri hastalıklara neden oluyor.
Şu anda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni sıtma bölgesi olarak gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tropikal hastalıklarda artış var. İleride Türkiye daha fazla tropikal hastalık uzmanı yetiştirmek zorunda kalacak. Daha fazla tropikal hastalıklara yönelik poliklinik açmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.