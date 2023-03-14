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Restorandaki cinayete 3 tutuklama

Kastamonu’da restoranda çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:21
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Restorandaki cinayete 3 tutuklama

Restorandaki cinayete 3 tutuklama
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(İHA) - Olay, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası D.Y., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Erdal Kabasakal’ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kabasakal hayatını kaybetti. Olay sonrası D.Y., emniyet güçlerine teslim oldu.

Yaşanan olayın ardından olaya karıştıkları tespit edilen A.Y. ile H.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., A.Y. ve H.Y. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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