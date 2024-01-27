Resul Emrah Şahan’a Şişli’de coşkulu karşılama

“Şişli’nin bir gelecek planı var” sloganıyla harekete geçen Şahan, CHP Şişli İlçe Başkanlığı’nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Şahan, “Kentsel dönüşüm denildiğinde sadece beton ve para düşünenlerden olmayacağız. Onlar toprağa bakınca sadece arsa görürler. Ancak biz, Cumhuriyetin çocukları ve Cumhuriyet Halk Partililer, vatan toprağını vatandaşın hakkı olarak görürüz.” dedi.

CHP Parti Meclisi’nin dün aldığı kararla Şişli’den adaylığı kesinleşen Resul Emrah Şahan, bugün ilk iş olarak partisinin Mecidiyeköy’deki İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şahan, kalabalık bir partili grup tarafından alkışlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı ve ilgi büyük oldu. Karşılamada CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Recai Kılıç ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu.

Şahan, caddede toplanan onlarca partiliyle tek tek tokalaştı ve her biriyle yakından ilgilendi. Etkinlikte “Emrah Başkanım tam yol ileri”, “Şişli’ye Emrah Başkan”, “İstanbul’un kalbi Şişli’de atacak”, “Şişli’nin bir gelecek planı var”, “Gençliğimiz var” yazılı dövizler dikkat çekti.

Şahan, partililere yaptığı konuşmada, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Şişli’nin kendisi ve ailesi için önemine dikkat çekerek, “Şişli bana çok şey kattı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu süre boyunca büyük bir değişimin öncüsü olduklarını belirten Şahan, “2019 yılında İstanbul’un ve Şişli’nin kaderini değiştirecek çok güzel bir başarı hikayesinin parçası olduk. 16 milyon İstanbullu’nun hayatını iyileştirecek projeler ürettik. Gecemizi gündüzümüze katarak, ortak akılla çalıştık. İstanbul’da Ekrem Başkanımız, Şişli’de Muammer Başkanımızla çok önemli ve güzel işler başardık. 5 yıldır bu ilçede ve İstanbul’da demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024’te bu demokrasi mücadelesiyle ilçemizde bir bayrak değişimi gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Şahan, hedefleri hakkında şunları söyledi: “Başkanımız Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 16 milyon İstanbullu için nasıl mücadele ettiysek, şimdi de ‘Tam yol ileri’ diyerek Şişli’den bu mücadeleye örgütümüzle birlikte destek vereceğiz. Şişli’de de İstanbul’da da her birimize bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor. Bu şehrin güçlenmeye, adalete ihtiyacı var. Odağımızda ‘insan’ olacak. Onurlu bir yaşam için var gücümüzle çalışacağız.

Farklılıklarımızın bize kattığı zenginlikle; birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Dünyadaki akranlarıyla eş şartlara kavuşturup gençlerimizi destekleyeceğiz. Şişlili kadınların rahatça gezdikleri, güvenli sokakları olan bir Şişli yaratacağız. Elbette güvenle yaşamak için evlerimizi de güçlendireceğiz. Kentsel dönüşüm deyince aklına sadece beton ve para gelenlerden olmayacağız. Onlar, toprağa bakınca arsa görür. Cumhuriyetin evlatları, yani bizler, Cumhuriyet Halk Partililer; vatan toprağını, yurttaşın hakkı olarak görür.”

31 Mart’taki yerel seçimlerde Şişli ve İstanbul için tarih yazmalarını isteyen Şahan, “Küskünlük yaratmayacağız. Kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Evinde, işinde, sokakta her bir insana dokunup, derdini dinleyeceğiz. Şişli’de girilmedik bir sokak kalmayacak. Hep birlikte Şişli’yi İstanbul’un kalbi yapmak için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu. İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da adaylığı için Resul Emrah Şahan’ı tebrik ederek, “Genç ve liyakatli bir aday. Yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.