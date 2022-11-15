Kuruluş Osman dizisine bomba gibi bir isim katıldı: İsmihan Sultan geliyor

4. sezonuyla ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve yayınlandığı gün tüm rakiplerini tahtından eden Kuruluş Osman dizisi kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.
DENİZ BARUT KURULUŞ OSMAN KADROSUNA DAHİL OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Barut Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oluyor. 105. Bölümde sonra dizide seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu, İsmihan Sultan'ı oynayacak. Karakterin diziye katacağı heyecan da şimdiden merak konusu oldu.
DENİZ BARUT KİMDİR
29 Mart 1983 tarihinde Denizliİ'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.
Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul''a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.
Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star Tv'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.
Haber, spor,canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.
2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey veUzay adında iki erkek çocuğu vardır.
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2002 Dadı
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2006-2007 Kaybolan Yıllar
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2010 Elde Var Hayat - Yüksel
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2012 Anneler ile Kızları - Çağla
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2012-2014 Lale Devri
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2014-2015 Kara Para Aşk
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2015 Son Çıkış - Nilüfer Aktepe
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2016 Hayatımın Aşkı - Eylem
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2017 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
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2018 Nezih Bir Film
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2018-2019 Avlu -Melis Ersoy
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2019 Hekimoğlu
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2019 Sesinde Aşk Var
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2020 Baba Parası
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2020-2021 Sol Yanım
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2021- Destan
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