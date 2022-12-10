Burak Özçivit ve iki Oscarlı Kevin Spacey aynı karede. Katar'da buluştular

Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da iki Oscar sahibi Kevin Spacey ile bir araya geldi. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da bir araya gelen ikili müsabaka öncesi sohbet etti.

Binali'nin davetlisi olarak Dünya Kupası'nı izlemek üzere gittiği Katar'da dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile sohbet etme fırsatı yakalayan Özçivit, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Katar'da kısa bir süre Adelali Binali'nin davetlisi olarak kalacak olan Özçivit, İstanbul'a dönüp, Kuruluş Osman'ın çekimlerine devam edecek.