Reytinglerde bir kanal herkesi ezdi geçti. Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti

Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan verilerine göre Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Seçimin sonuçlanma anlarında milyonlar ekranların başına toplanıp nefesini tuttu. Seçim gecesini reyting sonuçları ortaya çıktı.

Total'de birinci sırada Fox TV'de yayınlanan "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor" programı yer aldı. İkinci sırada "Fox'ta Akşener Açıklama Yapıyor" ve üçüncü sırada "Fox'ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor" programları bulundu.

AB'de ise birinci sırada "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor", ikinci sırada "Fox'ta Akşener Açıklama Yapıyor" ve üçüncü sırada "Fox'ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor" programları yer aldı.