Reza Zarrab’ın dairelerine haciz kondu. Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Mart 2016’da gittiği ABD’de tutuklu yargılanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Türkiye’deki mal varlığına Kasım 2017’de el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarraf’ın yanı sıra yakınlarının şirketlerine ve gayrimenkullerine tedbir kararı koydu.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin edindiği bilgilere göre; Zarrab adına kayıtlı gayrimenkuller arasında Tuzla’da bulunan bir mobilya fabrikası, Kapalıçarşı’da bir dükkân, Bahçelievler’deki bir rezidansta yer alan 2 ofis ile Beylikdüzü’ndeki bir sitede yer alan 8 daire bulunuyor.

‘İKİ OFİS SORUŞTURMA NEDENİYLE KİRAYA VERİLEMİYOR’

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Tuzla’daki fabrika binası bir yıl önce kiraya verildi. Benzer şekilde Kapalıçarşı’daki dükkân da kirada. Zarrab’ın şirket merkezi olarak kullandığı Bahçelievler’deki iki ofis ise, devam eden soruşturma nedeniyle kiraya verilemiyor.

AİDATLAR ÖDENMEYİNCE HACİZ KONULDU

Zarrab’ın bir dönem ortağı olduğu şirketin inşa ettiği Beylikdüzü’ndeki ‘Bella Park’ projesindeki 8 dairesi ise, site yönetiminin başına dert olmuş durumda. Daire aidatları yıllarca ödenmedi. Yönetim, 400 bin lirayı bulan borç için icra takibine geçti. Zarrab’a karşı başlatılan takip sonrası dairelere haciz konuldu. Ancak, el koyma kararı olduğu için dairelerin icradan satışı hukuken mümkün görünmüyor.

“KİRA PARALARI BORÇLARI ÖDÜYOR”

Savcılık, el konulan varlıklar için 3 kişilik kayyum heyeti atadı. Edinilen bilgilere göre, kayyum heyeti aylık gelen kira gelirlerinden ilk olarak vergi ve SGK borçlarını ödüyor. Konuya yakın bir kaynak “Ödenmeyen işçi ücretleri vardı. Gelen paralarla işçilerin paraları ödendi. Vergi ve SGK borçları da yapılandırıldı. Kira paraları geldikçe bu borçlar ödeniyor” diye konuştu

Aynı kaynak, “Site yönetimin başlattığı icra takibi sonrası Beylikdüzü’ndeki dairelerin bir kaçı kiraya verildi. Gelen kiralarla biriken site aidatları ödenmeye çalışılıyor. 3 daire ise kullanıma hazır olmadığı için kiraya verilemedi” bilgisini paylaştı.

Üç kişilik kayyum heyeti, savcılığa, Zarrab'a ait dairelerinden birini satarak biriken borçların ödenmesi teklifinde bulundu. Nihai karara göre hareket edilecek.