ABD’den Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası. Terör saldırılarına yardım etmekle suçlanıyorlar

Afganistan ve Suriye'de gerçekleşen terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, ABD'de Halkbank ve Reza Zarrab'a tazminat davası açıldı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istendi.

Davacılar, 2012'den 2020'ye kadar Afganistan'da gerçekleştirilen 27 saldırının ve 2012'den 2013'e kadar Suriye'deki bir saldırının mağduru 151 kişiden oluştu. Davada Zarrab ve Halkbank'ın “2012'den 2016'ya kadar terörle mücadele yaptırımlarını aşarak İslam Devrim Muhafızları'na bağlı olarak bilinen İran Ulusal Petrol Şirketinin terör operasyonlarını finanse etmesine sistematik olarak yardımcı oldukları” iddia edildi.

ABD'de 2016'da gözaltına alınan Zarrab, daha sonra savcılıkla işbirliği yapıp sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti.

Dilekçede sanıkların, terör ve şiddet içeren faaliyetlere yardım ettiklerinin farkında olarak hareket ettikleri ileri sürüldü. Ayrıca İran'ın petrol gelirlerini aklamaya yönelik bir planı kasıtlı olarak başlatıp gizledikleri, bunu neden ve kimin için yaptıklarını bildikleri iddiası da yer aldı. Hakim, şikayetin bir kopyasının 1 Ekim'e kadar bankanın temsilcilerine gönderilmesini, Halkbank'tan da 29 Ocak'a kadar yanıt vermesini istedi.