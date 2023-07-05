Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama

Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Reza Zarrab'la ihanetinden dolayı konuşmadığı Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri süren Azeri kızı Günel, öfke kustu. Sosyal medya hesabından isyan eden şarkıcı, "25 yıllık sanat hayatımda kimsenin rızkını yemedim. Sen kötü kalplisin, kötüsün" dedi.

Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama

Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenen ve zor günler geçiren Azeri kızı Günel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri süren Günel, "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun" dedi.

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"RIZKA ENGEL OLANLARIN BU DÜNYADA CEZASI BÜYÜK"
Reza Zarrab'ın yıllar önceki ihanetinden dolayı Ebru Gündeş'in kendisine cephe aldığını ve işlerini engellediğini iddia eden Günel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bilir misiniz ? Yok ya hepimiz biliriz... Rızkı veren Allah'ım tabi ki önü kesilmez, engel olanların bu dünyada cezası büyük. Yaşamadan cehennem veya bilinmez cennete gitmez! Ben bu dünyada 25 yıllık sanat hayatımda hiç kimseye kıskançlık etmedim, rızkını kesmedim, düşmanlık dahi etmedim… Sorarım sorarım da sen hayatımdakini bile bile saklayan duyulmasın diye kendini saf gösteren, gazetecilere para yediren, hala neyin davasındasın? Ne istiyorsun? Olan olmuş gecen geçmiş. Ama sen kötü kalplisin! Kötüsün!"

"15 KİŞİLİK EKİBİM PARA KAZANIYOR, HİÇ Mİ VİCDANI SIZLAMAZ İNSANIN?"
"Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Davet edildin? Korktun mu? Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz… Azerbaycan halkı olarak bilirsin… Geçmiş adı üstünde geçmiş? Ben rahatsız olmadım senden ? Senin ekibin 25-30 fark etmez benim ekibim 15 kişi... Benimle beraber ekmek parası kazanıyor hiç mi vicdanı sızlamaz insanın tabi insan olanın? Davet edilir, sanatçı gelir herkes işinde gücünde. Engel olmak büyük günah."

"RAHATSIZLIK DUYMUŞ, AYNI SAHNEDE OLMAK İSTEMEMİŞ"
"Bu kaçıncı kötülüğün? Günahlarının cezasını Allaha havale ettim. Kim bana ne yanlışı varsa Allah'ımdan bulsun. Amin... Bu sahne 3 Temmuz sahnemiz... Aslı da olacak olan 4 Temmuz'du! Rahatsızlık duymuş aynı sahnede olmak istememişmiş… Ama birinci belli ikinci kim? Devam..."

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