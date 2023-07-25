Ebru Gündeş'in kız kardeşi ortaya çıktı.Yıllardır sır gibi saklamış

Son olarak verdiği konserde elbisesinin azizliğine uğrayan Ebru Gündeş'n yıllardır görüşmediği kardeşinin fotoğrafları ortaya çıktı. Gündeş, bu kez kız kardeşine olan benzerliği ile gündeme geldi.

Baba Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor.

Çorlu'daki bir ilaç firmasının laboratuvar bölümünde kalite kontrol uzmanı olarak çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış fakat Ebru Gündeş herkesten sakladığı kız kardeşinin mesajlarına da bugüne kadar hiç yanıt vermemiş.

Ebru Gündeş'in görüşmediği kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor