Rezene bitkisi anne sütünü artırmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Anne sütünü artırmaya yarayan rezene bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?

Bebeğin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için ilk 6 ay anne sütü büyük önem taşır. Bazı psikolojik, fiziksel durumlardan dolayı anne sütü bebek için yetersiz olabilir. Anne sütünü artırmada ve üretiminin gerçekleşmesinde laktojenikler önemli rol oynar. Galaktgoglar olarak da adlandırılan bu laktojenikler, psikolojik olarak da rahatlama sağlayarak süt hormonunun salgılanmasını destekler. Bol sıvı tüketimi, protein açısından zengin gıdaları tercih etmek ve düzenli beslenme şekli, uyku kalitesini sağlamak, kafein, sigara ve stresten uzak durmak anne sütünün artmasını sağlayacak yöntemler arasındadır.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı, diğer bitki çaylarında görülen demleme yöntemlerinin aksine farklı bir yöntemle demlenir.

Rezenenin tohumlarının ayıklanması yapılır ve tohumların ezilmesi ile birlikte ezilen tohumlar suda kaynatılır.

Rezene etkileri verimli bir şekilde görülsün isteniyorsa rezene tohumlarının öğütülmesi ya da ezilmesi özünün ortaya çıkması açısından önemlidir.

Kaynatılan çay 30 dakika gibi bir süre demlenmeye bırakılır.

Yoğun rezene kokusu ve keskin tadı içimde etkili olduğunda rezene çayının demlenme işleminin hemen ardından tüketilmesi ve beklemeye bırakılmaması tavsiye edilir. Rezene demleme sonrası uzun süre süzülmeden bırakılırsa suyun tadını acılaştırır.