Rezene bitkisi dalak hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Dalak hastalıklarına iyi gelen rezene bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

DALAK BÜYÜMESİ NEDİR?

Dalak büyümesi genellikle rutin muayene sırasında keşfedilen ve bazen semptomlara neden olmadan gözlenen bir durumdur. Dalak büyümesinin ne olduğunu ve sonuçlarını daha iyi anlamak için öncelikle vücuttaki görevlerinden bahsetmek gerekir.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı, diğer bitki çaylarında görülen demleme yöntemlerinin aksine farklı bir yöntemle demlenir.

Rezenenin tohumlarının ayıklanması yapılır ve tohumların ezilmesi ile birlikte ezilen tohumlar suda kaynatılır.

Rezene etkileri verimli bir şekilde görülsün isteniyorsa rezene tohumlarının öğütülmesi ya da ezilmesi özünün ortaya çıkması açısından önemlidir.

Kaynatılan çay 30 dakika gibi bir süre demlenmeye bırakılır.

Yoğun rezene kokusu ve keskin tadı içimde etkili olduğunda rezene çayının demlenme işleminin hemen ardından tüketilmesi ve beklemeye bırakılmaması tavsiye edilir. Rezene demleme sonrası uzun süre süzülmeden bırakılırsa suyun tadını acılaştırır.