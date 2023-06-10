Rezene bitkisi neye iyi geliyor?

Sinirleri ve ağrıları yatıştıran rezene bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Rezene bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan rezene bitkisinin faydaları dikkat çekti.

REZENE BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgiller familyasından; Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 2 veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. Yaprakları saplı, almaşık dizilişli ve tüysüzdür. Gövdesi dik, silindir şekilli ve tüysüzdür. Sarı renkli çiçekleri emsiye görünümündedir. Meyveleri silindirik, 11 milimetre kadar boyunda ve 4 milimetre kadar kalınlıktadır. Renkleri ye ilimsi esmerdir. Meyveleri, müsilaj, şeker, nişasta, tanen sabit ve uçucu yağ taşır. İlaçlarda tohumları ve kökü kullanılır.

REZENE BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Sinirleri ve ağrıları yatıştırır.

-İştahı açar.

-İdrar söktürür.

-Anne sütünü artırır.

-Boğmaca, dalak hastalıkları ve idrar zorluğunda faydalıdır.

-Kansızlığı giderir.

-Kan çıbanı ve göz zafiyetinde de kullanılır.

-Kalp hastalıklarına iyi geliyor.

-Romatizma ve üremide faydalıdır.

-Bronşları boşaltır.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı, diğer bitki çaylarında görülen demleme yöntemlerinin aksine farklı bir yöntemle demlenir.

Rezenenin tohumlarının ayıklanması yapılır ve tohumların ezilmesi ile birlikte ezilen tohumlar suda kaynatılır.

Rezene etkileri verimli bir şekilde görülsün isteniyorsa rezene tohumlarının öğütülmesi ya da ezilmesi özünün ortaya çıkması açısından önemlidir.

Kaynatılan çay 30 dakika gibi bir süre demlenmeye bırakılır.

Yoğun rezene kokusu ve keskin tadı içimde etkili olduğunda rezene çayının demlenme işleminin hemen ardından tüketilmesi ve beklemeye bırakılmaması tavsiye edilir. Rezene demleme sonrası uzun süre süzülmeden bırakılırsa suyun tadını acılaştırır.

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