Rezene bitkisi sinirleri ve ağrıları yatıştırıyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan rezene bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan sinirleri ve ağrıları yatıştıran rezene bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir. Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı, diğer bitki çaylarında görülen demleme yöntemlerinin aksine farklı bir yöntemle demlenir.

Rezenenin tohumlarının ayıklanması yapılır ve tohumların ezilmesi ile birlikte ezilen tohumlar suda kaynatılır.

Rezene etkileri verimli bir şekilde görülsün isteniyorsa rezene tohumlarının öğütülmesi ya da ezilmesi özünün ortaya çıkması açısından önemlidir.

Kaynatılan çay 30 dakika gibi bir süre demlenmeye bırakılır.

Yoğun rezene kokusu ve keskin tadı içimde etkili olduğunda rezene çayının demlenme işleminin hemen ardından tüketilmesi ve beklemeye bırakılmaması tavsiye edilir. Rezene demleme sonrası uzun süre süzülmeden bırakılırsa suyun tadını acılaştırır.