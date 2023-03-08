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Rezene bitkisi bronşite iyi geliyor

Rezene bitkisi çayının bronşite iyi geldiğinin bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:44
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Rezene bitkisi bronşite iyi geliyor

Rezene bitkisi bronşite iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Rezene bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Rezene bitkisi çayının bronşite iyi geldiği bildirildi.

REZENE BİTKİSİ NEDİR?

Rezene, maydanozgiller familyasından; iki metreye kadar boylanan, iki yıllık, kokulu, otsu bitki türüdür. Anavatanı, Akdeniz havzası ve Yakın Doğu'dur.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş rezene tohumlarından bir rezene çayı demlemek isterseniz, daha iyi bir aroma elde etmek için tohumları bir havan yardımıyla ezebilirsiniz. Ezilmiş olan yaklaşık 1 yemek kaşığı rezene tohumunu, demliğe koyun ve üzerine kaynar su ilave edin. Çayın ağzını kapatarak 5 dakika demlemeye bırakın. Daha sert içimli bir çay isterseniz 10 dakika bekleyin. Sıvıyı tanelerinden ayırmak için süzün ve dilerseniz 1 çay kaşığı bal ekleyip öyle tüketin. Farklı aromalar elde etmek için taze nane yaprağı ve zencefil dilimi ekleyebilirsiniz.

BRONŞİT NEDİR?

Tıpkı ağaç dalları gibi bronşiyol adı verilen ve dallara ayrılarak akciğerler içerisine dağılan kısımlarının iltihaplanması bronşiyolit olarak adlandırılır. Genellikle kış aylarında görülme sıklığı artan bronşit, tipik soğuk algınlığı belirtilerine ek olarak hırıltılı solunum, öksürük gibi olumsuzlukları da beraberinde getirerek normalden daha ağır bir soğuk algınlığı tablosunun görülmesine neden olur. Tedavi edilmemesi halinde ilerleyerek zatürreye neden olabileceğinden bronşit belirtileri gösteren hastalarda teşhisin ardından derhal uygun tedavi planı başlatılmalıdır.

Akciğerlere giren solunum yollarını oluşturan bronş ve bronşiyollerin iç kısmı koruyucu bir mukoza ile kaplıdır. Bu mukozanın inflamasyonu bronşit olarak adlandırılır. Bronşit; bakteriyel veya viral kaynaklı, bir diğer deyişle mikrobik olabileceği gibi mikrobik olmayan iltihaplanmalara da yol açabilir. Normal şartlarda bronşların iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının temizliğini sağlayan bir düzen mevcuttur ve bu sistem solunum yolu ile giren yabancı maddeleri uzaklaştırır. Mikrobik veya mikrobik olmayan ajanlar bu temizleme mekanizmasını engelleyerek

iltihaplanmaların ortaya çıkmasına ve şiddetlenmesine neden olur. Akut veya kronik olabilen bronşit, genellikle sigara kullanan, sigara dumanına uzun yıllar boyunca maruz kalan veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerde kronikleşebilir. Bu hastalarda sık geçirilen enfeksiyonlar, müzmin öksürük ve bronşit belirtilerinin sürekli varlığıdır. Bronşitin görülme sıklığı yaşa, mevsime ve kişinin eşlik eden sağlık sorunlarına göre değişkenlik gösterebilir. Akciğer sağlığının korunması açısından zamanında teşhis edilerek bir an önce tedavi edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

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