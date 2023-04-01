﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi geldiği bildirilen Rezene çayının faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen addır.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI

-Sindirim sistemini düzenler, bağırsakların daha iyi çalışmasında yardımcı olur. Bu sayede kabızlığa iyi geldi.

-Enfeksiyonlara karşı iyileşme sağlar.

-Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

-Uyumadan önce içilen rezene çayı metabolizmayı hızlandırmada etkilidir. Bu yüzden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

-Kaslarda gevşeme ve rahatlama sağlar.

-Doğal bir idrar söktürücü görevi görür.

-Vücutta biriken toksinlerin doğal yollar ile dışarı atılmasında etkili olur.

-Rezene çayı ile yapılan göz pansumanı gözlerde meydana gelen şişkinliklerin inmesini sağlar.

-Kansızlığa iyi gelebilir.

-Cilt hücrelerini yenileyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı ezilmiş veya hatta öğütülmüş olgun rezene tohumlarından hazırlanır. Bu tür tohumlar, antispazmodik, antienflamatuar ve antibakteriyel/anti-mikrobiyal niteliklerinden sorumlu olduğu düşünülen anethole, fenchone ve estragol gibi uçucu yağ bileşikleri ile bol miktarda bulunur.

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir. Çay demini aldıktan sonra servis edilir. Dileyen kişiler çayın içine bal , miktar limon, ezilmiş veya rendelenmiş zencefil de ekleyebilir.