Fenerbahçe’de flaş gelişme. Livakovic'in hocası belli oldu

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in istediği sonunda gerçekleşti.

Sandro Zufic Hırvat kalecinin yeni kaleci antrenörü olacak.

Fenerbahçe yönetimi gecikmeli de olsa Dominik Livakovic'in kaleci antrenörü talebine olumlu yanıt verdi. Hırvat file bekçisi yaklaşık 2 ay önce Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştığı Sandro Zufic'in takıma katılmasını istemişti.

O dönemde Fenerbahçe yönetimi Livakovic'in bu talebine sıcak bakmamıştı.

Ancak Hırvat kaleci ısrarcı olunca Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile birlikte çalışan Zufic'i ekibe dahil etmeyi kabul etti.