Beşiktaş'ta Pendik faciasının faturası kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Pendik faciasının faturası kesildi
Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi teknik direktör Fernando Santos'u küplere bindirdi. 4 oyuncu kulübeye çekiliyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuk.
Siyah-Beyazlı ekibin başındaki üçüncü maçında şok bir yenilgiyle sarsılan teknik direktör Fernando Santos oyuncularına sert uyarılarda bulundu.
Portekizli hoca, 22. haftada yarın Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcunun biletini kesti!
Fernando Santos; Pendispor sınavında ilk 11'de görevlendirdiği 4 futbolcuyu kulübeye çekecek.
Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Umut Meraş ve Cenk Tosun; Adana Demirspor'a karşı kulübede görev bekleyecek. Santos'un; stoper ikilisini Tayyip Talha ve Necip’le oluşturup, sol bekte Zaynutdinov’a, sağ bekte ise yeni transfer Jonas Svensson’a görev vermesi planlanıyor. Orta sahada; Gedson, Salih ve Demir Ege, hücumda ise; Rashica, Semih ve Muleka’nın başlayacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haberler
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması. 'Ne olacağını göreceğiz'
Erman Toroğlu: Fenerbahçe’nin yedekleri Beşiktaş’ın asıl kadrosundan iyi
Son Haberler
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu Spor
Arda Güler Ancelotti'ye isyan etti. Gösterdiği tepki İspanya'da gündem oldu
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar Dünya
Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler? Sağlık
Glutatyon nedir? Glutatyon görevleri neler?
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı Gündem
İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı Spor
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek Ekonomi
Teknolojide Kadın Derneği ücretsiz liderlik eğitimi verecek
Iğdır'ı yoğun sis vurdu Yerel Haberler
Iğdır'ı yoğun sis vurdu