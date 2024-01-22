Beşiktaş'ta Pendik faciasının faturası kesildi

Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuk.

Siyah-Beyazlı ekibin başındaki üçüncü maçında şok bir yenilgiyle sarsılan teknik direktör Fernando Santos oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

Portekizli hoca, 22. haftada yarın Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcunun biletini kesti!

Fernando Santos; Pendispor sınavında ilk 11'de görevlendirdiği 4 futbolcuyu kulübeye çekecek.

Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Umut Meraş ve Cenk Tosun; Adana Demirspor'a karşı kulübede görev bekleyecek. Santos'un; stoper ikilisini Tayyip Talha ve Necip’le oluşturup, sol bekte Zaynutdinov’a, sağ bekte ise yeni transfer Jonas Svensson’a görev vermesi planlanıyor. Orta sahada; Gedson, Salih ve Demir Ege, hücumda ise; Rashica, Semih ve Muleka’nın başlayacağı tahmin ediliyor.