Rıdvan Dilmen 'başka çaresi yok' dedi. TFF'ye böyle destek verdi

Seyircilerin maçlardan kaçtığını belirten Rıdvan Dilmen Süper Lig'de play-off, play-out sisteminden başka çıkışın olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen 'başka çaresi yok' dedi. TFF'ye böyle destek verdi

Galatasaray’ın İstanbulspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen son TFF’nin önümüzdeki sezon için getirmeyi planladığı play-off, play-out sistemine destek verdi.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

"SEYİRCİLER KAÇIYOR"
"Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü siklet farkları çok doğdu. Taraftar yılda 2-3 derbi izleyeceğim diye bu maçlara para harcamak istemeyebilir"

"BAŞKA ÇARESİ YOK"
"Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 daha doğru görüyorum bu çözümü. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak."

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı