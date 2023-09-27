Rıdvan Dilmen 'başka çaresi yok' dedi. TFF'ye böyle destek verdi

Galatasaray’ın İstanbulspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen son TFF’nin önümüzdeki sezon için getirmeyi planladığı play-off, play-out sistemine destek verdi.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

"SEYİRCİLER KAÇIYOR"

"Seyirciler kaçıyor, bugünkü tip maçlara para vermek istemiyorlar. 3-4 yıl geçici olarak bu yapılabilir çünkü siklet farkları çok doğdu. Taraftar yılda 2-3 derbi izleyeceğim diye bu maçlara para harcamak istemeyebilir"

"BAŞKA ÇARESİ YOK"

"Bu ligin play-off, play-out oynatmaktan başka çaresi yok. Yüzde 90 daha doğru görüyorum bu çözümü. Geçen sezonlarda da öyleydi, bu sezon daha çok öyle olacak."