RIdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızına methiyeler düzdü

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

RIdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızına methiyeler düzdü

TV8,5'ta yayınlanan programda Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

-Öncelikle Galatasaray Kulübü'nü, taraftarını, başkanını, hocasını ve tüm oyuncularını kutlarım. Hak edilmiş bir şampiyonluğu aldılar. Seke seke tek farklı giderken sürekli oyun çıtasını yükselterek arada 1-2 küçük kazaya rağmen bence hak edimiş bir şampiyonluk. İyi futbolculardan kurulu bir takım.

-Kerem Aktürkoğlu, yeni Oğuz Çetin gibi olmaya başladı. Hep araya oynuyor. Kendisini müthiş geliştirdi. Gollerinin dışında paslarını geliştirdiğini görüyoruz. Kendisini geliştiren bir Kerem gerçeği var. Her ay üzerine koyarak gitti. Ummadığım kadar asist özelliğini görmeye başladık. Bu da Icardi'nin işini kolaylaştırdı.

-Galatasaray'ın Icardi gibi büyük bir oyuncusu var. Emin olun Icardi, Yüzde 60-70'lerde. Türkiye Ligi, ona çok çerez kaldı. Bildiğin çerez, hani yersin ya. Bir oyuncu sürekli 10 cm'den rakibinin önününe mi geçer? Bir yetenek var, bence bir de savunmaların problemi var. Icardi, PSG'de nasıl oynayamadı? Messi, Mbappe ve Neymar var ama Icardi, çok farklı bir oyuncu. Bu Icardi, konsantrasyonu ve fiziği iyi olduğu zaman Bayern Münih'ten gel, Real Madrid'e git. Özellikle Bayern Münih'e tak diye oturacak bir oyuncu. Icardi, Galatasaray'da mutluysa zaten yoluna devam edecektir. Şampiyonlukta çok çok çok iş yaptı.

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