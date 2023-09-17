Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Play-off ve play-out sistemi gelebilir

Editör: Hamza Özalkuş

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü. Rıdvan Dilmen'in bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

-Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor.

-4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana.