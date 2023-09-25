Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe tahmini gündem oldu. Ligin ilk yarısında toplayacağı puanı açıkladı

Bu sezon İsmail Kartal ile ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla 4 kez mağlup olacağını iddia eden ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında toplayacağı puanı da tahmin etti.

"47-48 PUAN TOPLAYABİLİRLER"

Fenerbahçe'nin kalan maçlarda ligin ilk yarısı boyunca maksimum 9 ya da 10 puan kaybedeceğini ifade eden Dilmen, "Biraz hesap yaparsak 47-48 civarı bir puan yapabilir Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Sarı Lacivertli takımın taraftarları tarafından sosyal medyada gündem oldu.