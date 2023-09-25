Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe tahmini gündem oldu. Ligin ilk yarısında toplayacağı puanı açıkladı

Ligde şampiyonluk yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı Lacivertliler'in ligin ilk yarısı performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe tahmini gündem oldu. Ligin ilk yarısında toplayacağı puanı açıkladı

Bu sezon İsmail Kartal ile ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla 4 kez mağlup olacağını iddia eden ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında toplayacağı puanı da tahmin etti.

"47-48 PUAN TOPLAYABİLİRLER"
Fenerbahçe'nin kalan maçlarda ligin ilk yarısı boyunca maksimum 9 ya da 10 puan kaybedeceğini ifade eden Dilmen, "Biraz hesap yaparsak 47-48 civarı bir puan yapabilir Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Sarı Lacivertli takımın taraftarları tarafından sosyal medyada gündem oldu.

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