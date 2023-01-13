Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tribünden olay yanıt

Galatasaray tribünleri, Fenerbahçeli taraftarların 'Our City, Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartına "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı açtı.

TRİBÜNLER 'FENER AĞLAMA' DEDİ

Öte yandan, maç öncesi stadyumda Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' şarkısı çaldı ve tribünler şarkı boyunca 'Fener ağlama' diye bağırdı.