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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tribünden olay yanıt

Galatasaray tribünlerinden Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye maç öncesi olay göndermelerde bulundu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:30
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Tribünler şarkılar söyledi. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tribünden olay yanıt

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tribünden olay yanıt
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Galatasaray tribünleri, Fenerbahçeli taraftarların 'Our City, Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartına "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı açtı.

TRİBÜNLER 'FENER AĞLAMA' DEDİ

Öte yandan, maç öncesi stadyumda Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' şarkısı çaldı ve tribünler şarkı boyunca 'Fener ağlama' diye bağırdı.

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