Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan Temmuz 2022'de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımının belli olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, A takımda da 4 sezon forma giymişti.

22 yaşındaki futbolcu İskoç takımında da 28 maçta oynadı.

Rıdvan Yılmaz'ın yeni rotasının İtalya olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu haberleri çıkan Rıdvan Yılmaz'ın İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya transfer olacağı bildirildi.

Hellas Verona'nın Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonu ile kiralayacağı ifade edildi.

