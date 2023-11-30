Rıza Çalımbay: Ben öyle şeylere meydan vermem

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Rıza Çalımbay: Ben öyle şeylere meydan vermem

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge takımına 5-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle maça istedikleri gibi hazırlanamadıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Maça istediğimiz gibi hazırlanamadık. Oyuncuların yüzde 70'i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Çoğu oyuncu başka mevkilerde oynadı. İstedikleri verimi veremediler. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

En büyük sıkıntılarının sakatlıklar olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "En büyük hedefimiz Süper Lig ve Türkiye Kupası. Bütün hedefimiz MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçı. Sakat arkadaşlarımız düzelirse istediklerimizi yapacağız. Taraftarlar sabredecek. Bugün sadece taraftara çok üzüldüm. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Elimizde gerçekten oyuncu yok. Mazeret olsun diye söylemiyorum. İnanılmaz derecede sakatlıklar var." diye konuştu.

Takımdaki sıkıntıların farkında olduklarını kaydeden Rıza Çalımbay, "Takım agresif değil. Bunun farkındayız. Düzeltmemiz gerekiyor. Takımla doğru dürüst antrenman yapamadık. Bu maç keşke benim açımdan olmasaydı. Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz. Öyle bir şeyi kimse yapamaz. Ben kendi kararlarımı veririm. Böyle bir sıkıntı olması mümkün değil. Ben öyle şeylere meydan vermem. Takıma zararı olacak şeyleri de keserim. Gerekirse kadro dışı olur. Ancak şu an böyle bir şey yok." şeklinde görüş belirtti.

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