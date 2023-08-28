Rıza Çalımbay Süper Lig'e dönüyor

Geçen sezonu deprem nedeniyle tamamlayamayan Gaziantep'te hoca değişikliği kapıda.

Rıza Çalımbay Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de 3 maçta 3 yenilgi ile başlayan Gaziantepspor'ta Erdal Güneş'le yollar ayrılıyor.

Erdal Güneş'le sezona başlayan Gaziantep'in başına Rıza Çalımbay'ın geçeceği öğrenildi.

Sivasspor'la uzun süreli başarılı dönemin ardında sezona kulüpsüz başlayan Çalımbay'a Gaziantep temsilcisinden teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Çalımbay'a çok geniş bir kadro verilemeyeceği, çok yüksek bir maaş teklif edilemeyeceği öğrenildi.

Rıza Çalımbay'ın birkaç gün içinde Gaziantep'e giderek yönetimle görüşeceği belirtildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Son Haberler
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi Sağlık
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı Magazin
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti? Keşfet
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi Siyaset
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu Dünya
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi Spor
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi