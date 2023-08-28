Rıza Çalımbay Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de 3 maçta 3 yenilgi ile başlayan Gaziantepspor'ta Erdal Güneş'le yollar ayrılıyor.

Erdal Güneş'le sezona başlayan Gaziantep'in başına Rıza Çalımbay'ın geçeceği öğrenildi.

Sivasspor'la uzun süreli başarılı dönemin ardında sezona kulüpsüz başlayan Çalımbay'a Gaziantep temsilcisinden teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Çalımbay'a çok geniş bir kadro verilemeyeceği, çok yüksek bir maaş teklif edilemeyeceği öğrenildi.

Rıza Çalımbay'ın birkaç gün içinde Gaziantep'e giderek yönetimle görüşeceği belirtildi.