Rıza Çalımbay'a tuzak mı bu? Beşiktaş Alanyaspor maçında neden kötü oynadı?

Tuhaf. Çok tuhaf!

Adama desen ki "Çık kardeşim sahaya ama olabildiğince kötü oyna."

Aynen bu kadar olur!

Beşiktaş Alanyaspor karşısında kötü üstü kötü oynadı.

9. dakikada Colley'le öne geçti ama...

Hiç de üstüne koymadı.

Zaten Alanyaspor da 38'de Yusuf Özdemir'le beraberliği sağladı.

İkinci yarıda Beşiktaş canlanır sanıyorsunuz değil mi?

Ne gezer!

Yine aynı tablo.

Peki neden bu?

2 maçlık yani 180 dakikalık şans verilen Rıza Çalımbay'a komplo mu bu?

Söylesene Cenk!

Ne diyorsun Salih?

Neden böyle Chamberlain, Muleka, Semih Kılıçsoy?

Var var. Bu işte bir iş var!

Sanıyorum bir takım dolapar dönüyor Beşiktaş'ta.

Nedir bu bilemiyorum ama...

Rıza Çalımbay var.

Bilmesi gereken Feyyaz var Samet var.

Mutlaka çözeceklerdir, çözmesi gerekiyor.

İkinci yarıdaki değişiklikler de çare olmadı.

Alanyaspor da son dakikalarda Janvier'le öne geçti. Peşinden bin gol de Eduardo atmaz mı?

Sanki Rıza Çalımbay'a komplo bu.

Bakın... Öyle bir maçtı ki bu... İzleyenlerin hayatının 90 dakikasına yazık oldu.

Onun için...

Fazla bir şey yazmak gelmiyor içimden.

Beşiktaş için de... Alanyaspor için de...

Yazıklar olsun diyorum da başka bir şey demiyorum.

Rıza Çalımbay gidici gibi artık.

Ne diyeyim; bilemiyorum.

Yazıklar olsun!