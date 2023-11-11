Rıza Çalımbay'dan Beşiktaşlıların gönlünde taht kuracak açıklama. Okuyanların gözleri doldu

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi. Çalımbay, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, basın toplantısı sonrası sosyal medya hesabı aracılığıyla bir mesaj paylaştı. Çalımbay'ın bu mesajı, Beşiktaşlıları duygulandırdı.

İŞTE ÇALIMBAY'IN MESAJI:

Beni bilen bilir,

Spor hayatımda iki motto vardır.

Birincisi... Beşiktaş varsa gerisi teferruattır. İkincisi... Taraftar 12. değil, birinci adamdır. Buraya çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye gelmiş bir teknik adam değilim.

Zira çocukluk hayallerimi yıllar önce bu kutsal forma altında gerçekleştirdim. Şimdi çocukluk değil, Teknik Direktörlük hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım.

Birincisi... Beni ben yapan Beşiktaş'ıma hizmet etmek... İkincisi... Birinci adamın desteğini hep arkamda hissetmek... Bunlar için verebileceğim tek bir söz var.

En iyi bildiğim şeyi yapacak, çok çalışacağım. Gerekirse Atom Karınca olacağım.

Beşiktaşım'a, Büyük Taraftarına layık olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım.

Bunca yıllık deneyim ve beni Rıza Çalımbay yapan bu büyük camiaya duyduğum aşk, beni bir kez daha Beşiktaş efsanesi yapacaktır, eminim...

Taraftarımız merak etmesin;

Beşiktaş kendi evlatlarına emanet.....

RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş JK Teknik Direktörü