Rıza Çalımbay'ın ilk 11'inde dikkat çeken Necip Uysal detayı. Tüm futbolculara örnek olarak gösterdi

Teknik direktör Rıza Çalımbay; ikinci Beşiktaş döneminin ilk maçına bugün Başakşehir karşısında çıkacak. Tecrübeli hocanın sahaya sürdüğü ilk 11'de önemli bir detay var...

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay'ın ilk 11'inde dikkat çeken Necip Uysal detayı. Tüm futbolculara örnek olarak gösterdi

Rıza Çalımbay; soyunma odasında 11'i açıkladığında ilk formayı verdiği isim Necip Uysal oldu.

Kendisi gibi Beşiktaş dışında başka hiçbir takım formasını giymeyen Necip Uysal'a yönelik bu hareket; tecrübeli hocanın Beşiktaş'a olan aidiyet duygusunu diğer oyunculara göstermesi olarak yorumlandı.

2004 YILINDAN BERİ BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş altyapısına 30 Ocak 2004 yılında Yıldırım Bosna altyapısından kazandırılan Necip Uysal, 21 Ocak 2008'de U21 takımına yükseldi. Daha sonra 2009-2010 sezonunda 18 yaşında profesyonel olarak A Takım'a Necip, siyah beyazlı forma ile ilk maçına Mustafa Denizli yönetiminde çıktı.

24 Ekim 2009'da deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Eskişehirspor karşılaşmasıyla A Takım'daki ilk sınavını veren Necip o günden itibaren her gelen hocanın tercihleri arasında yer aldı.

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