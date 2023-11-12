Serdal Adalı en büyük projesini açıkladı

Beşiktaş'ta başkanlık yarışına Serdal Adalı da katıldı. Adaylığını resmen açıklayan Adalı, en büyük projesini de duyurdu.

ÜMRANİYE'NİN TAPUSUNU ALMAK İSTİYORUZ

Adalı, "Benim en acil projem, bu futbol takımını ayağa kaldırmak. Hayali projelerle insanları yormanın, yapamayacağımız şeyleri göstermenin anlamı yok. Ben sıkıntıların nereden geldiğini biliyorum. Ben Ümraniye sürecini yakından takip ediyorum. Önümüzdeki süreçte Ümraniye'nin tapusunu alabilirsek, rahmetli Seba'dan sonra Beşiktaş'a tapu kazandırmak istiyorum" ifadesini kullandı.

SEÇİLİRSEM SPORTİF DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK

Seçilmesi halinde Sportif Direktörlük görevine getirmek istediği kişiyi de açıklayan Adalı, "Dün Mehmet Özdilek hocamızla bir görüşme yaptım. Allah seçimi kazanmayı kısmet ederse, sportif direktör olarak Mehmet Özdilek hocamızla yola devam edeceğiz. Yönetim kurulunda da eski futbolcu bir kardeşimiz olacak" dedi.