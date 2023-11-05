Burak Yılmaz Bailly'nin yaptığı terbiyesizliği açıkladı. Başkanımın elini öper bırakırım

Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Yılmaz Bailly'nin yaptığı terbiyesizliği açıkladı. Başkanımın elini öper bırakırım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 3-2 kaybeden Kartal, yara aldı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası flaş açıklamalar yaptı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

"İlk yarıdan sonra tamamen biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Sorumlusu varsa benim. Bir sürü sıkıntı var. Söylemeye çalıştığım çok şey var. Ben kimseden bir şey istemedim. Ben yönetimimizin aldığı karara uydum. Elimi taşın altına koydum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş forması benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Benim hayatım umurumda değil. Burada önemli olan ben Beşiktaş formasını verdim.

İşini yapmayanlardan terbiyesizlik yapanlardan geri almasını bilirim. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya. Ben bunu kabul etmeyeceğim sonu ne olursa olsun. Bailly'i yakışıksız bir hareketinden dolayı aldım. Sakatlığı falan yok. Terbiyesizlik yaptı. Ben böyle bir adamım. Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Benim başkanımızdan bazı isteklerim var.

Olmayacaksa hayır Burakcığım derse ben ayrılacağım. Çok üzüldüm bugün. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam. Fenerbahçeliler, Trabzonsporlular, Galatasaraylılar hakemi konuşuyor. Bizim bugün penaltımızı vermiyorlar. Beşiktaş'ın bir penaltısını vermek bu kadar kolay mı ya? Başkanımın elinden öper ayrılırım. Ama yarın bazı isteklerim olacak başkanımdan."

"Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ı ızdıraptaş yapanlar utansın! Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş 10 dakikada 3 gol yedi. Siyah Beyazlılar ikinci yarıda kabusu yaşadı
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu
Burak Yılmaz'dan altyapıya teşekkür
Burak Yılmaz'dan altyapıya teşekkür
Hari Vukas'tan Rebic açıklaması: Burak Yılmaz antrenmandan kovmuştu
Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Düğün yemeğinde 7 kişi hastanelik oldu Yaşam
Düğün yemeğinde 7 kişi hastanelik oldu
Nuri Şahin: Çok büyük bir takımı yendik Spor
Nuri Şahin: Çok büyük bir takımı yendik
Fenerbahçe Bursa'da güldü. Tofaş'ı mağlup etti Spor
Fenerbahçe Bursa'da güldü. Tofaş'ı mağlup etti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak'ta çelik yelek ile görüntülendi Gündem
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Irak'ta çelik yelek ile görüntülendi
İsrail’de Türk mallarını boykot kararı Gündem
İsrail’de Türk mallarını boykot kararı
Karamollaoğlu: CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum Gündem
Karamollaoğlu: CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum
Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu Gündem
Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu