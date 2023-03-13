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Rıza Çalımbay hakemi çok ayıpladı

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 3-0'lık İstanbulspor yenilgisi sonrası konuştu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:06
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar

Rıza Çalımbay hakemi çok ayıpladı
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Sivasspor, Süper Lig'de İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

"Bana göre, Halil Umut Meler çok büyük yanlış yaptı. Gradel, orada ona ikincisinde saygısızlık yaptı ama birincisinde yapmadı, çok ayıp ediyor hakem. 2-0 mağlupsun ve bir an önce gol atmak istiyorsun, kaleci de geç başlıyor, bu da ona itiraz ediyor. İtiraz edince de, o da niye itiraz ediyorsun diyor, ondan sonra oyuncuya gelip kırmızı kart gösteriyor. Yaptığı çok ayıp.

Bizim de pozisyonlarımız oluyor, bir tane pozisyonumuz var Türkiye çözemedi. Ama bizimkini tık diye çözüyorlar. Ayıp yani öyle küçücük bir şeyden oyuncuyu atmak kolay bir şey değil. Sana küfür etse, başka bir şey yapsa neyse ama oyunu başlat diye söylüyor. Ama maalesef direkt kırmızı kart gösterdi. Arkadaşlarımız da beklentimizin çok altında kaldılar. Daha iyi olabilirdik. Tek şey bir gol bulmamız gerekiyordu, bütün çabamıza rağmen olmadı. Yoğun maçlar, belki oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık oldu ama bunu düzelteceğiz. Çok iyi yere geleceğimizden eminim."

 "Bu maçı unutacağız. Bu maç hakikaten ders alınacak bir maç. Hem de bazı arkadaşlarımız kendilerine verdiğimiz şansları değerlendiremedi, onlar için de şanssızlık. Taraftarla birlikte çok güzel bir şey yapabilirsek, o turu geçmek için tüm gayreti göstereceğiz. Eksiklerimiz var ama gelen arkadaşlarımız da var. Yatabare mesela, bu maçta da oynamak istedi, ben oynatmadım. Bütün amacımız o maçı kazanmak, onu da yapacağımıza inanıyorum. Hem Avrupa'da bu turu geçebilirsek çok iyi yere geleceğiz. Türkiye'de de lig maçlarda belli bir düzene oturduktan sonra geleceğiz. Sezonu en erken açan, en geç kapatan bizdik. Arkadaşlarımızda yorgunluk, bıkkınlık da olabilir. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Tek hedefimiz önümüzdeki maç."

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