Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Beşiktaş ve camiayı yakından tanıyan Rıza Çalımbay ile kısa bir görüşme yapan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamdan 3 Aralık’ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini istedi.

Milliyet Gazetesi Beşiktaş’ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay'ın, bu görevi koşulsuz kabul ettiğini yazdı.

Bu hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş’ın başında ilk karşılaşmasına çıkacak olan Rıza Hoca, milli maçlar için verilen arada takımı ayağa kaldırmak için çaba gösterecek.

Çalımbay, milli aranın ardından ligde Samsunspor ve Ankaragücü, Konferans Ligi’nde de Club Brugge müsabakalarında takımın başında yer alacak.

Mukavelesine özel madde konulan başarılı çalıştırıcı, yeni başkan ve yönetimin gelmesiyle bir kez daha görüşecek ve “kal” denmesi durumunda görevine devam edecek.





