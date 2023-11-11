Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kongreye kadar teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ortaya çıktı.

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Beşiktaş ve camiayı yakından tanıyan Rıza Çalımbay ile kısa bir görüşme yapan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamdan 3 Aralık’ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini istedi.

Milliyet Gazetesi Beşiktaş’ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay'ın, bu görevi koşulsuz kabul ettiğini yazdı.

Bu hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş’ın başında ilk karşılaşmasına çıkacak olan Rıza Hoca, milli maçlar için verilen arada takımı ayağa kaldırmak için çaba gösterecek.

Çalımbay, milli aranın ardından ligde Samsunspor ve Ankaragücü, Konferans Ligi’nde de Club Brugge müsabakalarında takımın başında yer alacak.

Mukavelesine özel madde konulan başarılı çalıştırıcı, yeni başkan ve yönetimin gelmesiyle bir kez daha görüşecek ve “kal” denmesi durumunda görevine devam edecek.



İlgili Haberler
Burak Yılmaz üst geçidin altında saklanan Rıza Çalımbay'ı nasıl yakaladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ta sakın yapma bunları. Rıza Çalımbay'a açık mektup. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'la anlaşan Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama: Artık ne kadar çalışabilirsek...
Rıza Çalımbay ateşe düştü! Beşiktaş'ı forvetsiz teslim alacak
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim Spor
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti Yaşam
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son Sağlık
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü Gündem
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü
Antalya'da deprem Gündem
Antalya'da deprem
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı Ekonomi
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı Teknoloji
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı