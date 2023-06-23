Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu

İran ekiplerinden İstiklal teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal düşüncesinden vazgeçip Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu

Sözleşmesinin bitmesi ile beraber 2019’dan beri başında bulunduğu Sivasspor’dan ayrılan Rıza Çalımbay’ın geleceği netleşti. Her ne kadar Kırmızı-beyazlılarda yeniden başkan seçilen Mecnun Otyakmaz deneyimli teknik direktör ile tekrar görüşeceğini belirtse de, Rıza Çalımbay’ın sıradaki durağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ERSUN YANAL'DAN VAZGEÇTİLER
Daha önce teknik direktörlük koltuğu için Alanyaspor’dan ayrılan Ersun Yanal’ı listesine alan İran ekibi İstiklal’in bu düşüncesinden vazgeçip Rıza Çalımbay’a yöneldiği ve teknik adamla anlaştığı iddia edildi. İran ekibinin Rıza Çalımbay için resmi duyuruyu yakın zamanda yapacağı ise gelen haberler arasında.

LİGİ 14. SIRADA BİTİRDİ
Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor bu sezon Süper Lig’de çıktığı 36 karşılaşmada 11 galibiyet 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak topladığı 54 puan ile ligi 14. sırada bitirmişti

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