Rize çay üreticilerinden çarpıcı protesto. Tabuta koyarak sokak sokak gezdirdiler

Kaynak: İHA
Rize çay üreticilerinden çarpıcı protesto. Tabuta koyarak sokak sokak gezdirdiler

Rize'de yaş çay taban fiyatlarının destekleme ile birlikte 19 TL olarak açıklanmasının ardından çay üreticileri, Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle fiyata tepki gösterdi.

Fındıklı Ziraat Odası öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.

Eylemin başlangıç noktasına getirilen yaş çay, bir tabutun içine dökülerek simgesel bir protesto gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, tabutu omuzlarında sokak sokak taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, "Biz emeğimize saygı istiyoruz. Alın terimizle kazandığımızı, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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