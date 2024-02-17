Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem kendi oyuncularını hem de Rizesporlu futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıda yaptığı üç değişiklikle Rize galibiyetinin mimarlarındandı.

Cengiz Ünder, Szymanski ve Krunic'i kulübeye çekip, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Mert Hakan'ı oyuna alan tecrübeli hoca, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

Sözlerine "Böyle bir zeminde iki takım da erkek gibi, delikanlı gibi futbol oynadı" diyerek başlayan İsmail Kartal, "Bu kadar kötü bir zemine rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk devre istediğimiz gibi gitmedi. Sahanın bazı yerlerindeki su birikintileri nedeniyle oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Sahaya yatkın maçı çevirecek futbolcuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik." dedi.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle tamamladı: "İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Böylesine ağır zeminde futbol, performans konuşmak doğru değil. İyi mücadele ettik, strateji ortaya koyduk ve kazandık."

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