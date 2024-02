Ne yaptın İsmail Kartal. Rize'de Fenerbahçe nasıl kazandı? Fatih Saboviç yazdı

Geçen hafta Alanyaspor karşısında Kadıköy'de beraberlik alarak puan kaybı yaşayan ve liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu hafta Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Yoğun yağmur altında ve çok ağırlaşmış, bozulmuş bir zeminde başladı karşılaşma... Fenerbahçe kalesinde ilk tehlikeleri gören taraftı ancak daha sonra oyunda momentumu eline aldı ve 11-12 dakika geçişinde Edin Dzeko ile gole yaklaştı sarı lacivertliler... Tamamı dolu tribünler önünde başlayan maç iki takım için de çok zorlu iklim ve zemin şartlarında oynanıyordu.

OYUNU DOMİNE EDİP GOLÜ BULDULAR

Mücadeleye Krunic, İsmail Yüksek ve Szymanski orta saha üçlüsüyle başlayan teknik direktör İsmail Kartal, ileri hatta yine Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya yer verdi. Geri dörtlü ise Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşuyordu.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin ön alan bakısı yapmasını önlemeyi hedefleyerek orta sahayı kalabalık, presi yoğun tutuyordu. Nitekim ev sahibi hava şartlarını da arkasına alarak rakip kaleye yüklenmeye başladı. Dakikalar 27'yi gösterirken defansın arkasına sarkan Minchev'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karadeniz ekibi, iç sahada ilk yarım saat boyunca oyunu domine etti desek yeridir...

FENERBAHÇE'YE ENGEL ÜSTÜNE ENGEL...

Ev sahibi Rizespor, ilk yarım saat geride kaldığında Fenerbahçe'yle neredeyse eşit oranda topa sahip oluyordu. Paslaşmanın çok zorlaştığı zeminde sarı lacivertli oyuncular ne topu birinci bölgeden ikiye, ne de rahatlıkla ikiden üçe taşıyabiliyordu.

Kanarya'nın orta sahadan topu ileri taşıyarak atak yapmak için giriştiği her deneyim, ya topun Rizesporlu oyunculara gitmesiyle ya da pasların yerini bulmadan boşa heba olmasıyla sonuçlandı.

RİZE'NİN MUHTEŞEM ÜÇLÜSÜ...

Shelvey, Olawoyin ve Akintola ile önemli bir ritim yakalayan Çaykur Rizespor, bunun sonucunda bu sezon Minchev'in ilk golünü atmasını dahi sağladı. İlk 5 sırayı zorlamak için mücadele eden Rize, sanki son 5 maçında sadece 1 kez kazanmış gibi değil de çok farklı bir oyun karakteriyle performans ortaya koyuyordu.

Fenerbahçe her ne kadar Cengiz Ünder'in sürati ve Ferdi Kadıoğlu'nun hücum katkısıyla rakibinin ördüğü duvarı aşmaya çabalasa da bunda bir türlü başarılı olamadı. Sarı lacivertlilerin olgun ataklar oluşturmaya çabaladığı her an, Rize ekibinin yıldızları fauller yapıp sertlik dozunu artırarak bu yapılanmanın önünü kesti.

SON ANLARDA YİNE TEHLİKE

Çaykur Rizespor, ilk devre sona ererken yine çok tehlikeli geldi. Duran toptan yapılan ortada Mocsi'nin vuruşu kale direğinin dibinden az farkla auta gitti. İlk yarıdan geriye sadece Fenerbahçe'nin Dzeko ile rakip keleye çektiği bir şut kaldı ve Kanarya hiçbir şekilde tehlikeli bir atak organizasyonu geliştiremeyip gole dahi yaklaşamadı.

İkinci devre başlarken teknik direktör İsmail Kartal; Krunic, Szymanski ve Cengiz'in yerine, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u oyuna alıp ileri hattı güçlendirdi.

SERDAR DURSUN, İRFAN CAN KAHVECİ VE MERT HAKAN ŞOV!

İrfan Can Kahveci, ikinci yarının hemen başında 48'de muhteşem bir orta yaptı ve Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye golle döndü: 1-1. Sarı lacivertli forvet, çok kritik bir anda skora eşitliği getirdi ve yaptığı koşuyla, oyuna olan istekliliğiyle fark yaratmayı bildi.

Çaykur Rizespor beraberlik sonrası tamamen kendi yarı alanına kapandı. Oyuna sonradan giren Serdar, Mert Hakan ve İrfan Can öyle bir fark yaratmaya başladı ki; 65'te Mert Hakan'ın verdiği pasta Edin Dzeko gol orucunu bozup ağları havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-2.

HÜCUM HATTINI KALABALIKLAŞTIRDILAR

Çaykur Rizespor geriye düştükten sonra hücumdaki oyuncu sayısını artırdı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci devre başlarken yaptığı 3 değişiklikten verim alması sonrası; Rize de 69. dakikada iki hamle yaptı. Gaich ve Varesanovic oyuna dahil oldu, Muammer ile Akintola ise kenara geldi.

Fenerbahçe, rakibinin kendi alanında pozisyon bulmaya çabalamasının ardından özellikle duran toplarda Edin Dzeko, Serdar Dursun gibi yıldızları ile de geride çoğalmayı denedi.

DZEKO KENARA GELDİ, BONUCCI GİRDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, bitime normal sürede 10 dakika kala, 70'li dakikalarda kritik bir gol kaçıran Edin Dzeko'yu kenara çekip Bonucci'yi oyuna sürdü. Skoru korumaya yönelik bir hamle olarak görülse de bu; Djiku stoperden çıkıp öne geldi. Çağlar ile Bonucci stoper ikilisini oluşturdu.

İsmail Yüksek ile Djiku yan yana gelip orta sahanın savunma yönünü güçlendirdi.

Rize'nin ataklarına karşı Mert Hakan orta sahanın merkezine geçti, Serdar Dursun da sarı lacivertlilerin en ilerideki oyuncusu oldu.

RİZE'NİN BASKISINA ZEMİN ENGELİ

Mücadelenin son 10 dakikası Fenerbahçe için oldukça zorlayıcı geçti. Rizespor Shelvey önderliğinde kurguladığı ataklarla tehlike yaratırken, boş kaleye gönderilecek bir top, ceza sahasındaki çamurlu zemine takıldı ve topu Ferdi uzaklaştırdı. Neredeyse ikinci ve üçüncü lig seviyesindeki bir zeminde oynanan karşılaşmada o an, kötü zemin Fenerbahçe lehine çalıştı.

Sahada bir anda uzatma başlarken kendini yerde bulup istifa eden İrfan Can Kahveci, 90+3'te Tadic'in ortasında voleyi vurdu ve Mocsi'nin dokunduğu top ağlara gitti: 1-3. Fenerbahçe kalan dakikalarda skoru korumayı başararak 3 puanı hanesine yazdı.