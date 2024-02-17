Fatih Terim büyük fırsatı tepti. Tehlike çanları çalmaya başladı

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Fatih Terim büyük fırsatı tepti. Tehlike çanları çalmaya başladı
Lamiaile ile berabere kalan Panathinaikos için şampiyonluk ihtimalleri zora girdi.

Yunanistan Süper Ligi’nin 23. Haftasında Panathinaikos sahasında Lamiaile kozlarını paylaştı.

Kıran kırana geçen mücadelede taraflar 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Bu sonuç ile birlikte puanını 51'e çıkaran Fatih Terim'in öğrencileri büyük bir fırsatı da tepmiş oldu.

Panathinaikos maçı kazanmış olsaydı 53 puana ulaşarak maç fazlasıyla PAOK'u geride bırakarak liderliğe oturacaktı.

Öte yandan şimdi 3. sırada bulunan AEK yarın galip gelmesi halinde yeşil-beyazlılardan 2.liği alacak.

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