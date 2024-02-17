Fenerbahçe bir adım önde ama... Türkiye Kupası finalinde kazananı belirleyecek detayı Fatih Saboviç açıkladı

Konya'da düzenlenen 38. Basketbol Türkiye Kupası müsabakalarında final etabına geldik... Yarın saat 15:30'da Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. İşte dev final öncesi aklımızda bulunması gerekenler...

Koç Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından fırtınalar estirmeye başlayan Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi ve EuroLeague'de üst üste 7 maçlık galibiyet serisi tutturmuştu. Dimitris Itoudis'in görevden ayrılması sonrasında Jasikevicius, camiaya ilaç gibi geldi.

7 maçlık galibiyet serisinin ardından Kızıl Yıldız'a kaybeden Kanarya, üst üste 5 karşılaşmada daha galip geldi ve ardından Zalgiris'e deplasmanda mağlup oldu. Zalgiris yenilgisi gelip geçtikten sonra 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile toplamda 24 mücadeleye çıkıp bunlardan 20 galibiyet ve 3 yenilgi alarak ayrıldı.

PETKİM VE BEŞİKTAŞ'I FARKLI GEÇTİLER

Takım içerisindeki tüm dengeleri ustalıkla kontrol etmeye başlayan ve her oyuncusundan katkı alan Sarunas Jasikevicius, her alanda şampiyonluk parolasıyla takımın başında olduğunu herkese göstermeye devam ediyor. Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası final etabı maçlarına da Petkim (81-68) galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı farklı bir skorla 99-68'le saf dışı bıraktı.

Şimdi finalde rakipleri Anadolu Efes oldu. Beşiktaş maçında parkeye sürdüğü 10 oyuncusundan da skor katkısı alabilen Fenerbahçe, çok formda olan ve boyalı alanı domine eden Motley ile Sertaç gibi silahlara sahip... Guardları ve forvetlerinden gelecek ekstra katkıyı da boyalı alanın momentumuna ekleyeceğini tahmin ettiğim Fenerbahçe, kupa finalinde bana göre favori konumunda yer alıyor.

KARŞIYAKA KARŞISINDA ZORLANSA DA GÜLDÜ

Ancak Türkiye Kupası'nı geçmişte 12 kez müzesine götüren ve bu alanda rekorun sahibi olan Anadolu Efes'i da hafife almamak lazım... Türkiye Ligi'nin geride kalan sürecinde zirvenin hakimleri olan ve kıran kırana bir yarışa giren iki ekip açısından Türkiye Kupası finalinin ayrı bir önemi var... Çünkü bana göre bu finalden çıkacak sonuç, ligdeki yarışı da etkileyecek.

Üstelik final maçları tek karşılaşma üzerinden oynandığı için her türlü sonuca açık elbette... Larkin, Pleiss ve Clyburn gibi isimlerle yarı finalde Karşıyaka karşısında fark yaratan Anadolu Efes, 81-77 ile zafere ulaşmıştı. Ancak enerjisini temkinli kullanan lacivert beyazlılar, az farkla da olsa gülüp finale güç depoladı diye düşünüyorum.

ERDEM CAN SONRASI MIJATOVIC RÜZGÂRI...

Sezona koç Erdem Can ile başlayan ancak üst üste alınan istikrarsız sonuçların ardından göreve yardımcı koç Tomislav Mijatovic'i getiren Anadolu Efes, Hırvat koçla başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 6 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden Mijatovic, Fenerbahçe Beko karşısında bu seriyi 7 karşılaşmaya çıkarmaya çalışacak.

Ancak Mijatovic'e oranla kendi takımın parametrelerine ve yönetim tarzına -göreve daha önce geldiği için, doğal olarak- daha çok hakim olan Jasikevicius'un hem deneyimiyle hem de Mijatovic'in hamlelerine vereceği potansiyel karşılıklarla fark yaratacağını düşündüğümü eklemeliyim. İki takımın adına yakışan bir final olacağından şüphem yok... Hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes cephesine yürekten başarılar dilerim.