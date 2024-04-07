Rize'de 360 derece dönen ev sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Rize'de 360 derece dönen ev sosyal medyada gündem oldu
Rize'de bir vatandaşın yaptığı raylı sistem üzerinde 360 derece dönebilen ev, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Rize'de yaşayan bir vatandaşın ilginç bir ev projesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Raylı sistem üzerine inşa edilen ve 360 derece dönebilen ev, hem yerel halkın hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ev sahibi, evin dönebilme özelliğini güneş ışığını maksimum şekilde almak ve manzaradan en iyi şekilde faydalanmak için tercih ettiğini belirtti. Ev, sosyal medyada paylaşılan görseller ve videolarla hızla yayılarak birçok kişi tarafından beğeni topladı. Bazı kullanıcılar, evin tasarımını özgün ve ilginç bulurken, bazıları da teknik detaylarını merak etti

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