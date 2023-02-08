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7 yaşındaki çocuk depremzedeler için kumbarasını bağışladı

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında çocuklar biriktirdiği paralarını depremzede arkadaşları için bağışladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:56
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Rize'de 7 yaşındaki çocuk depremzedeler için kumbarasını bağışladı

7 yaşındaki çocuk depremzedeler için kumbarasını bağışladı
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İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize merkez ve ilçelerinde kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli STK’lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Rize Doğuş Çay İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Esma Sena Şadoğlu 1 yıldır biriktiği kumbarasını, çocuk evlerindeki çocukları ise harçlıklarını toplayarak deprem bölgesine gönderilmek üzere Rize Valisi Kemal Çeber’e teslim etti.

VALİ ÇEBER AÇIKLAMA YAPTI 

Rize Valiliği toplantı salonunda koca yürekli minik yavrularımızla bir araya gelen Vali Çeber yaptığı açıklamada, “Tüm ülkemiz dört bir yandan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım gönderiyor. İnanın sizlerin bu hareketi bizim için çok büyük anlamı olan bir destek oldu. Sizler küçük bendelerinizdeki koca yüreklerinizle o kadar büyük bir yardım yapıyorsunuz ki kelimelerle bunu ifade edemem, hepinizi alnınızdan öpüyorum yavrularım” şeklinde konuştu.

1 yıldır biriktirdiği kumbarasını Vali Çeber’e teslim eden Esma Sena Şadoğlu “Kumbaramda bir yıldır ailemden aldığım harçlıkları biriktirdim. Bu parayla hayallerim vardı, onları gerçekleştirecektim ama deprem bölgesini görünce hemen bu parayı oradaki arkadaşlarıma göndermek istedim” dedi.

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