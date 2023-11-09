Rize'de ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde, ambulansın otomobile arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Rize'de ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Trabzon’dan Rize istikametine ilerleye Ercan Sağlam yönetimindeki 61 BM 248 plakalı ambulans, kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Hızır Eskit yönetimindeki 53 ACF 077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi ile ambulanstaki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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