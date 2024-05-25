Rize'de bir vatandaş biberonla yavru ayı besledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, doğasever bir vatandaşın duyarlı davranışı, sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük takdir topladı. İlçeye bağlı Gito yaylasına gitmek üzere yola çıkan Furkan Cihan, yol üzerinde yavru bir ayı gördü. Aracından inerek yavru ayının yanına giden Cihan, öncelikle ayının yaralı olup olmadığını kontrol etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu gördükten sonra, yavru ayıyı annesini bulabileceği bir noktada doğaya bırakarak yayla yolculuğuna devam etti.

Yayladan dönüş yoluna geçtiğinde, yavru ayıyı bıraktığı yerde tekrar gören Cihan, bu kez onun karnını doyurmaya karar verdi. Hayvancılıkla uğraşan Cihan, yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü doldurarak yavru ayıyı elleriyle besledi. Bu içten davranış, yanında bulunan arkadaşları tarafından da desteklendi ve kayıt altına alındı.

Yavru ayının karnını doyurduktan sonra, Cihan ve arkadaşları durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen yetkililer, yavru ayının annesini bulup yanına bırakmak için hemen çalışma başlattı.