Rize'de bir vatandaş biberonla yavru ayı besledi

Kaynak: İHA
Rize'de bir vatandaş biberonla yavru ayı besledi

Yaylaya giderken yolda yavru bir ayı gören Furkan Cihan, yavruyu biberondaki sütle besledi. Yavru ayının sağlık durumunu kontrol eden Cihan, annesini bulabileceği bir noktada yeniden doğaya saldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, doğasever bir vatandaşın duyarlı davranışı, sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük takdir topladı. İlçeye bağlı Gito yaylasına gitmek üzere yola çıkan Furkan Cihan, yol üzerinde yavru bir ayı gördü. Aracından inerek yavru ayının yanına giden Cihan, öncelikle ayının yaralı olup olmadığını kontrol etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu gördükten sonra, yavru ayıyı annesini bulabileceği bir noktada doğaya bırakarak yayla yolculuğuna devam etti.

Yayladan dönüş yoluna geçtiğinde, yavru ayıyı bıraktığı yerde tekrar gören Cihan, bu kez onun karnını doyurmaya karar verdi. Hayvancılıkla uğraşan Cihan, yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü doldurarak yavru ayıyı elleriyle besledi. Bu içten davranış, yanında bulunan arkadaşları tarafından da desteklendi ve kayıt altına alındı.

Yavru ayının karnını doyurduktan sonra, Cihan ve arkadaşları durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen yetkililer, yavru ayının annesini bulup yanına bırakmak için hemen çalışma başlattı.

Son Haberler
Kilo veren kadının vücudundaki deformasyon Video
Kilo veren kadının vücudundaki deformasyon
Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada Gündem
Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı Yerel Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Dünya
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı Video
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı Spor
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü Teknoloji
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü