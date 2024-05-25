Ağzında sepetiyle alışveriş yapan köpek izleyenleri güldürdü

Bir köpeğin sokak satıcılarından ağzında sepetle alışveriş yapması, izleyenleri hem güldürdü hem de hayran bıraktı. Ağzında taşıdığı sepetle satıcıların yanına giden köpek, patisini sepete koyarak alışveriş yapmak istediğini belirtti.

Satıcının gülerek köpeğin sepetine yumurta koyduğu anlar, izleyenleri gülümsetti. Alışverişini tamamlayan zeki köpek, sepetini ağzına alarak geldiği yere geri döndü. Sosyal medyada paylaşılan bu sevimli anlar, kısa sürede viral oldu ve kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.