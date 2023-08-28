Rize’de çay fabrikasında yangın

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan özel bir çay fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Rize’de çay fabrikasında yangın

Yangın, Güneysu ilçesine bağlı Kiremit Köyü Akarsu mahallesinde bulunan Ataçay'a ait çay fabrikasında saat 11.30 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan çay fabrikasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangın büyüyünce çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında söndürürken, ilk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı öğrenildi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Serdar K. isimli şahıs ise sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw017864-05.jpg

aw017864-06.jpg

aw017864-01.jpg

aw017864-02.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Suriyeli iki grup şehrin ortasında birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü Güncel
Suriyeli iki grup şehrin ortasında birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşi açtı ağzını yumdu gözünü Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi açtı ağzını yumdu gözünü
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı Güncel
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet BES ödemeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? Keşfet
e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet BES ödemeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Google’dan flaş karar: Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği Teknoloji - Otomotiv
Google’dan flaş karar: Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği
Uykudan uyandı yürümeyi unuttu. 9 ameliyat geçirdi doktorlar çaresiz. 10 yıldır adım atamıyor Sağlık
Uykudan uyandı yürümeyi unuttu. 9 ameliyat geçirdi doktorlar çaresiz. 10 yıldır adım atamıyor
Diyanet'in ihalesi yandaşa gitti Güncel
Diyanet'in ihalesi yandaşa gitti