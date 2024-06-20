Rize’de Jandarma Komutanı 2 aylık eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Rize’de Jandarma Komutanı 2 aylık eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı

Rize’de, Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, iki aylık evli olduğu eşi Aylin Ekşi’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Aylin Ekşi’nin cenazesi memleketi Artvin’de toprağa verildi.

Olay, Kalkandere’de önceki gün akşam İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanları’nda meydana geldi.

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İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi’nin (40) evde intihar ettiğini ileri sürdü, ancak olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydın Samet Ekşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ARTVİN’E DEFNEDİLDİ

Aylin Ekşi’nin naaşı, cenaze işlemleri için memleketi Artvin’e gönderildi. Aylin Ekşi’nin cenazesi, Borçka ilçesinin Erenler köyü camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

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İKİNCİ EVLİLİĞİYDİ

Öte yandan, Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi’nin Yalova’da tanışarak 22 Nisan 2024’te evlendiği, Üsteğmen Aydın Samet Ekşi’nin ikinci evliliği olduğu öğrenildi.

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