Mehmet Şimşek 19 kritik kurumu yabancılara satıyor! Yavuzyılmaz canlı yayında tek tek saydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM’de KİT Komisyonu Grup Sözcüsü Deniz Yavuzyılmaz’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Yavuzyılmaz, devlete ait 19 kritik şirketin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yabancı sermayeye satılacağını iddia etti.

İşte Yavuzyılmaz’ın Halk Tv’de yaptığı çarpıcı açıklamalardan öne çıkanlar:

Kararname kapsamındaki KİT’ler(Kamu İktisadi Teşebbüsü): Devlet Malzeme Ofisi, TEMSAN, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, ETİ Maden İşletmeleri, Elektrik Üretim A.Ş, TEİAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇAYKUR, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Devlet Demir Yolları, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü…

“MEHMET ŞİMŞEK 19 KİT’İ YABANCI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKECEK”

Bu 19 KİT’i kısmen veya tamamen özelleştirmek, bu olmadığı takdirde kısmen veya tamamen kapatmakla ilgili bir çalışma yürütüyor. Biz bu kanun taslağı üzerinde yasama uzmanlarıyla birlikte yaptığımız incelemeler sonucunda devlete ait bu 19 şirketin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından örtülü bir özelleştirme şekline sokulmak istendiğini tespit ettik.

Yabancı sermaye elde etmek için Mehmet Şimşek tarafından bizzat kendisinin özelleştirme işlemleri yapılarak yabancı sermayedarlar peşkeş çekilmek istendiğini anlıyoruz.